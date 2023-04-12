ننشر توصيات وقرارات عمومية الأسنان.. أبرزها تعديل اللائحة الداخلية للنقابة

صدقت الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان، على محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 8 أبريل 2022.

الحساب الختامي للسنة المالية

كما اعتمدت الجمعية العمومية الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2021 بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تمت الموافقة على تقرير الأمانة العامة، وتقرير أمانة الصندوق و مناقشة مشروع الميزانية السنوية و الموازنة التقديرية التي يعرضها المجلس واعتمادها، وتعيين مراقب للحسابات.

التصويت الإلكتروني

واعتمدت الجمعية العمومية اللائحة الداخلية للنقابة، مع وضع مقترح للعرض على الفتوى والتشريع بخصوص التصويت الإلكتروني، في الانتخابات والجمعيات العمومية، ومنع الترشح لأكثر من مدتين على نفس المستوى، ومنع ترشح أصحاب المناصب القيادية والتنفيذية التي تتطلب التفرغ على منصب النقيب العام أو الرئيس الفرعي أو عضوية هيئة المكتب.

كما وافقت العمومية على عمل وثيقة تأمين المسئولية المهنية ( الأخطاء الطبية) بشكل إجباري على كل الأطباء.

كما وافقت العمومية على رفع رسوم القيد الدفعات الجديدة إلى 500 جنيه للجامعات الحكومية و1500 جنيه لخريجي الجامعات الخاصة و2050 دولارا للأجانب أو المصريين الحاصلين على شهادة طب الأنسان بجنسية أخرى من جامعة أجنبية والذين لم يلتزموا بتنسيق الجامعات الحكومية والخاصة في مصر.

منظومة الفاتورة الإلكترونية

كما تمت مناقشة موقف النقابة وأطباء الأسنان من التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومخاطبة المحليات لتوحيد تراخيص العيادات وحل أزمتها.

كما اعتمدت مصروفات الجمعية العمومية من مطبوعات وانتقالات وضيافة.

ومناقشة تعديلات لائحة أداب و تقاليد المهنة الداخلية التي يضعها مجلس النقابة واعتمادها (بعد حذف المادة الخامسة)، مع مناقشة مقترح بخصوص زيادة الدعم السنوي للنقابات الفرعية إلى (40 ألف جنيه).

ومن المقرر أن يتم طرح مقترح بعمل وثيقة تأمين المسؤولية المهنية (الأخطاء المهنية)، إضافة إلى مقترح بخصوص رسوم القيد للدفعات الجديدة واعتماده، ومقترح بخصوص رسوم الخدمات التي تقدمها النقابة واعتماده، والمعاملة الضريبية لأطباء الأسنان بطرق و آليات غير عادلة، إضافة إلى اشتراطات الإدارة المحلية بالمحافظات لتراخيص المنشآت الطبية الخاصة.