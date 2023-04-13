موعد عرض مسلسل حرب على ON اليوم بطولة أحمد السقا

ينتظر المشاهدون موعد عرض مسلسل حرب الحلقة 2 بطولة أحمد السقا، على شبكة قنوات ON، ويضم العمل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية بجانب أحمد السقا من بينهم محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغني، محمود البزاوي وسارة الشامي، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

موعد عرض مسلسل حرب بطولة أحمد السقا

وكشفت شبكة قنوات ON، مواعيد عرض مسلسل حرب الحلقة 2 بطولة، الذي يعرض حصريًا على شاتها ضمن خطتها البرامجية في موسم الدراما الرمضانية 2023، وذلك بداية من الأربعاء 21 رمضان، بعد انتهاء عرض مسلسل الكتيبة 101 للمخرج محمد سلامة.

مواعيد عرض مسلسل حرب الحلقة 2

ويبدأ عرض الحلقة 2 مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة ON، وتعاد الحلقة مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة والربع من فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون في تمام الساعة الثالثة عصرا، كما تعرض الساعة العاشرة مساء على قناة ON دراما، بجانب طرحها على منصة Watch IT الإلكترونية بعد عرضها تلفزيونيا مباشرة.