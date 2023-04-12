ضبط أكثر من 16.5 طن رنجة وأسماك ولحوم فاسدة في حملة تموينية بالبحيرة

شنت مديرية الطب البيطري في البحيرة برئاسة الدكتور أشرف محيى الدين حملات مكثفة على الأسواق بالتنسيق مع التموين، حيث تم المرور على محلات الجزارة وثلاجات الحفظ وأماكن تجهيز الأسماك المملحة وسيارات بيع السلع الغذائية وذلك بالتزامن مع قرب شم النسيم .

ضبط رنجة وأسماك فاسدة

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 11500 كيلو رنجة، 5000 كيلو أسماك ماكريل، وكبدة مجمدة بكفر الدوار.

كما تم تحرير محضري ذبح خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى ضبط كبدة ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك بدمنهور، ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة استمرار الحملات على الأسواق للرقابة على المذبوحات والأغذية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

حملات تموينية في البحيرة

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة صباح اليوم عدة حملات تموينية على الأسواق والمخابز والمصانع لتشديد الرقابة على السلع الغذائية وضبط الأسعار.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنعي جبنة يعملان بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وجرى التحفظ على 100 قرص جبنة رومي كمنتج نهائي وعدد 50 شيكارة ملح مجهول المصدر.

كما أسفرت الحملة عن ضبط مصنع ملبن يعمل بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وتم التحفظ على 250 كيلو جراما، وحررت المحاضر التموينية اللازمة.