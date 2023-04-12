حبس متهم بالاتجار في الحشيش بعين شمس

أمرت جهات التحقيق بحبس أحد الأشخاص، بتهمة الاتجار في المخدرات وتحديدًا مخدر الحشيش في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات بشأن الواقعة، مع إرسال المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيميائي لتحليلها.

القبض على المتهم

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على المتهم بحيازة كميات من مخدر الحشيش في منطقة عين شمس بالقاهرة، يصل إجمالي وزنهم إلى 7 كيلو جرام؛ وذلك بهدف الاتجار فيهم.

وكشفت التحريات، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وأنه يوزع المخدرات على زبائنه عن طريق دراجته النارية، وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على مبالغ مالية وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم بحيازة 7 كيلوجرامات من مخدر الحشيش بهدف الاتجار فيهم، يقول أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه سوف ينطبق عليه المادة 33 من قانون العقوبات، وهي تنص على الآتي: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».