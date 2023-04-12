عضو شعبة الذهب يكشف لـ«الوطن» أفضل أوقات الشراء

ذكر المهندس عمرو المغربي عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الذهب يشهد حاليا استقرارا في الأسواق، موضحا أن طرح الشهادات ذات العائد المرتفع في عدد من البنوك المصرية أدى إلى توازن في العرض والطلب.

وأضاف المغربي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشهادات الجديدة تؤثر على الحركة التجارية في البيع والشراء للذهب وتجعل المبيعات أقل بعض الشيء، ما تسبب في حدوث توازن هذه الفترة بين العرض والطلب.

توقعات أسعار الذهب

وشرح عضو شعبة الذهب والمجوهرات أنه لا يمكن توقع الأسعار الفترة المقبلة، ولكن من المهم أن يعلم البعض أن ما يتحكم في أسعار الذهب سواء انخفاض أو ارتفاع، 3 أشياء، وهي البورصة العالمية وسعر الدولار والعرض والطلب بالسوق.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

ونصح عضو شعبة الذهب، المواطنين، بشراء الذهب في أي وقت سواء هناك انخفاض أو ارتفاع في الأسعار، طالما يمتلك الشخص فائض من المال لا يحتاجه هذه الفترة، حيث إن الذهب هو الملاذ الآمن والاستثمار على المدى البعيد وليس القريب.