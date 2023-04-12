ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6.. منى زكي تهرب من فخ دياب

ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6، دارت أحداثه في إطار مشوق، وذلك بعدما قام دياب «صالح» بتقديم بلاغ كاذب اتهم به مها نصار «سناء» شقيقة أرملة شقيقه منى زكي «حنان»، بأنها سرقت مركب الصيد الخاصة بشقيقه الراحل، وذلك من خلال جعل أحد «صبيانه» بالشهادة الزور عليها داخل القسم.

ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6

وبعد أن تم حبس «سناء» ظلمًا، اتجه زوجها «إبراهيم» الذي يلعب دوره الفنان علي الطيب، إلى جميل برسوم «عطية» والد «صالح» ليبلغه بأن ابنه سجّن زوجته ظلمًا، وذلك ضمن ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6.

وبشكل مفاجئ دخل «صالح» عليهم وعرض على «إبراهيم» بأنه سيعيد له زوجته لكن بشرط، وهو أن يساعد في استدراج «حنان» حتى يتمكن من الوصول لها والإمساك بها، ويحصل على مركب شقيقه الراحل.

نصب فخ لـ منى زكي في تحت الوصاية

وبالفعل وافق «إبراهيم» على مساعدة «صالح» وذلك لرغبته في إخراج زوجته المظلومة من السجن، لكنه من داخله كان يشعر بتأنيب الضمير.

وتم نصب فخًا لـ«حنان» إذ اتصل بها «إبراهيم» وأخبرها بأنها يجب أن تعود للإسكندرية حتى تنقذ شقيقتها من الدخول للسجن، وبالفعل هرعت الأولى بالسفر إلى شقيقتها، وتركت أطفالها رفقة رشدي الشامي «الريس ربيع» حتى يرعاهم في غيابها.

منى زكي تهرب من فخ دياب

وبعد سفرها للإسكندرية هاتفت «حنان» زوج شقيقتها حتى يذهبا لشقيقتها داخل القسم، ليخبرها الأخير بأنها تصعد له مسكنه بحجة أنه ما يزال يستكمل ارتداء ملابسه، وذلك لأنه كان يُخفي «صالح» داخل بيته، وهو ما جعل «حنان» تشك بالأمر.

ونجحت شكوك «حنان» في إنقاذها من فخ «صالح»، فبعد أن صعدت سلالم منزل «إبراهيم»، عاودت مسرعة فيما ركض «صالح» خلفها لكنه لم يتمكن من الإمساك بها.

منى زكي تنقذ شقيقتها من الحبس

ومن أجل إنقاذ شقيقتها استعانت «حنان» بـ«الريس طحان» مساعد زوجها الراحل في عمله، كي يصلا إلى صبي «صالح» الذي شهد زورًا على شقيقتها، وبالفعل وصلا إليه ونجحا في ترهيبه حتى يغير أقواله ويشهد بالحق وهو ما نجح به، وحصلت شقيقتها على حكم البراءة.

وانتهت أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6، باستقلال «حنان» سيارة أجرى للعودة مرة أخرى لأولادها في دمياط.