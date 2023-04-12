«مياه بني سويف» تستعد لأعياد القيامة والنسيم والفطر برفع حالة الطوارئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف عن رفع درجة الطوارئ استعدادا لأعياد القيامة المجيد وشم النسيم والفطر المبارك ووضع خطة محكمة للتعامل مع البلاغات والأعمال أولًا بأول.

استعدادات شركة المياه لأعياد القيامة والنسيم والفطر

وكشفت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، تفاصيل استعدادات الشركة خلال الأسبوع المقبل التي تتضمن فترة الأعياد منها القيامة المجيد وشم النسيم والفطر المبارك، برفع درجة الاستعداد داخل غرفة عمليات الخط الساخن على مدار الـساعة مع تكثيف العمالة داخل الخط، طوال أيام العيد، والتأكيد والمتابعة على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول.

رفع درجة الطوارئ بغرفة عمليات شركة المياه

كما أكدت رئيس شركة المياه في بني سويف رفع درجة الطوارئ بغرفة عمليات الخط الساخن 125، والمتابعة المستمرة لغرفة عمليات الخط الساخن بالإدارات التابعة، والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفاءتها لكل وردية وذلك خلال العيد ومتابعة الصيانات الدورية للمحطات والتأكد من سلامة طلمبات المياه، ومتابعة محطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات والتأكد من جاهزيتها للعمل فى حال انقطاع التيار، بخلاف تواجد سيارات بالحملة المركزية للإمداد بمياه الشرب يتم توجيهها حالة الاحتياج(إصلاح/كسر )، بالإضافة إلى عربة نافوري وشفط وكسح للاستعانة بها في حالة الانسداد.

المصريين يحتفلون بأعياد القيامة وشم النسيم والفطر المجيد

ويحتفل المصريين الأسبوع المقبل بأعياد القيامة المجيد وشم النسيم والفطر المبارك في أسبوع واحد تبدأ من مساء السبت القادم بقداس عيد القيامة المجيد والاحتفال بالعيد الأحد، وشم النسيم الإثنين، ختامًا بعيد الفطر المبارك في نهاية الأسبوع .