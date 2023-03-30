رئيس «مياه بني سويف» تتابع مراكز خدمة العملاء: لدينا وسائل تواصل متعددة

زارت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، مركز خدمة عملاء «أحمد عرابي ببني سويف، والواسطي»، وذلك لمتابعة سير العمل، والوقوف على إنتظام تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشارت إلى أن قيادات شركة المياه تتواجد باستمرار وتتابع مواقع العمل كافة، لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

«مياه بني سويف» توجه باتباع الضوابط واللوائح المنظمة لسير العمل

وشددت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، على ضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة، والعمل على تذليل أي عقبات، وحل أي مشكلة قد تواجه العملاء بالفئات كافة، والتعامل اللائق معهم، وتقديم التسهيلات الممكنة كافة، وكذلك ضرورة اتباع الضوابط و اللوائح المنظمة لسير العمل بشكل سليم، ما سينعكس على جودة العمل وحسن إستغلال الموارد، ما سيؤدي إلى تطوير الأداء العام المطلوب من العاملين، وفقا لمعاير قياسية، والارتقاء بسرعة الأداء الخدمي.

وأشارت المهندسة دينا عمر سليمان، إلى إمكانية التواصل الدائم مع الشركة، وتقديم خدماتها للعملاء من خلال جميع مكاتب خدمة العملاء بالفروع والموقع الإلكتروني للشركة، الذي يتيح خدمات الاستعلام عن الفاتورة، وتسجيل قراءة العداد والدفع الإلكتروني، كما يمكن تحميل تطبيق قراءتي، للتيسير على العملاء وتوفير ماكينات نقاط البيع الإلكترونية «p.o.s» في مراكز خدمات العملاء على مستوى الشركة، والتي توفر إمكانية الدفع لفواتير المياه وجميع خدمات العملاء، باستخدام أنواع البطاقات الذكية كافة، وكذلك QR code.

أرقام الشكاوى

وتستقبل الشركة الشكاوى والمقترحات من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون، أو رقم واتس آب 01272021558 على مدار 24 ساعة.