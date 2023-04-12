السجن 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في بورسعيد 

عاقبت محكمة جنايات بورسعيد اليوم متهما بتجارة المخدرات بالسجن المؤبد 15 سنة وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة كمية المخدر المضبوطة وإلزامه بدفع المصروفات لاتجاره بالمخدرات.

انعقاد محكمة بورسعيد الجنائية

كانت محكمة بورسعيد الجنائية انعقدت برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، للنظر في القضية رقم 4 لسنة 2023 جنايات الجنوب ثان والمقيد برقم 56 لسنة 2023 جنايات كلي بورسعيد.

وتعود أحداث القضية إلى 2 يناير الماضي بدائرة قسم الجنوب ثان محافظة بورسعيد والمتهم فيها محمد سلطان عبداللطيف أبو شعيشع 20 سنة عامل في مزرعة سمكية، ومقيم بمركز طلخا بكفر بساط بالدقهلية مخلي سبيله بإحراز نبات الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً الاتجار جوهراً مخدراً.

وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 1981 أمر المستشار أحمد يسري المحامي العام أول بورسعيد الكلية بعد الإطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية لمعاقبة المتهم طبقاً لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان.

أقوال الشهود

البداية عند مرور محمد هشام محمد موسى، نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الجنوب ثان بأنه حال مروره الأمني أبصر المتهم قائدا لدراجة نارية بدون لوحات عكس الاتجاه فضبطه، وبتفتيشه عثر معه على عدد ثلاث عشرة لفافة لنبات الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقرّ بإحرازه للمضبوطات المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف للتواصل مع عملائه.

تقرير المعمل الكيماوي

كما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الأجزاء النباتية الخضراء لنبات الحشيش «البانجو والقنب» المخدر والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.