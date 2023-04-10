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حبس متهم 4 أيام لحيازته 900 ألف قطعة ألعاب نارية في الفيوم

كتب:

مريم جاد
06:00 ص | الإثنين 10 أبريل 2023
حبس _ صورة أرشيفية

حبس _ صورة أرشيفية

قررت جهات التحقيق حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيق لحيازة 900 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة في الفيوم، وطالبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم؛ لمتابعة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود التفاصيل عندما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص بالفيوم، بمخزنه كمية من الألعاب النارية، تفدر بـ900 ألف قطعة ألعاب نارية، مختلفة في شكلها وحجمها.

عقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم، وأقرّ المتهم بحيازته للألعاب بقصد الإتجار بها وتحقيق ربح غير مشروع من خلالها، واتُخذت الإجراءات القانونية، وأحيل إلى النيابة.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

من جهته، قال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إنَّ القانون وضع عقوبات صارمة لكل من يحتاز الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على أي تصريح رسمي، ووفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2018، يعاقب كل من يوجد بحوزته مفرقعات وألعاب نارية وغيره، بالسجن المؤبد، إلا في حالة أن يكون هناك تصريح يجيز حيازة تلك المواد.

وأضاف المحامي أنَّه في هذه الحالات تقضي المحكمة فضلًا عن هذه العقوبة «بمصادرة محل الجريمة، كما المباني أو المنشآت وغيرها وأيضًا أدوات النقل التي استخدمت في نقل هذه المفرقعات».

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بقلم مريم جاد