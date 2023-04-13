عناوين وتليفونات مكاتب العمل بمحافظة أسوان 2023

تواصل «الوطن»، تقديم خدمة نشر عناوين مكاتب العمل المحدثة في 2023 بالمحافظات، واليوم ننشر عناوين مكاتب العمل بمحافظة أسوان، وأرقام التليفونات الخاصة بها، وعددها 16 مكتبا، متنوعة ومتعددة الأنشطة وعادية، للتسهيل على القراء والمواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات توظيفهم، أو الذين يبحثون عن وظائف بهذه المكاتب.

استخراج نموذج التشغيل

كانت وزارة القوى العاملة، أعلنت العناوين المُحدّثة لمكاتب العمل والتشغيل لعام 2023، بجميع المحافظات، وأرقام التليفونات.

إنهاء إجراءات الالتحاق بالوظائف

قالت الوزارة، إن مكاتب العمل بالمحافظات، منوط بها استخراج نموذج التشغيل وهو المعروف بـ«كعب العمل»، للراغبين في الالتحاق بالوظائف بالقطاعين العام والخاص، والحصول على تراخيص العمل، وكذلك الإعلان عن الوظائف في الجهات والمؤسسات بالقطاع الخاص التي تخطرها بها وزارة القوى العاملة.

العناوين المحدثة لمكاتب العمل

العناوين المحدثة لمكاتب العمل بمحافظة أسوان كالتالي:

1- أبوسمبل متعدد الأنشطة: حى الفراعنة- ت: 3401586

2- دراو: العمارات الصينية- ت: 4734503

3- كوم أمبو: السبعين- أعلى المخبز الآلى- ت: 3510534

4- نصر النوبة: الوحدة المحلية عمارة 3 شقة 3- ت: 2850062

5- السباعية: غرب عمارة الوحدة المحلية- ت: 3411752

6- البصيلية: بحري المعمرية

7- أسوان ذو نشاطين (تفتيش وعلاقات): امتداد حي العقاد عمارة 2-ت: 32302216

8- إدفـو: أعلى المخبز الآلى جنوب المدينة- ت: 4711796

9- أسوان «تشغيل مطور»: المحمودية عمارة 27- ت: 2306291

10- مكتب استخراج تراخيص الأجانب: عمارة التأمين- شارع أبطال التحرير- ت: 2306427.