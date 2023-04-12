مكاتب العمل المحدثة بسوهاج 2023.. أبرزها تراخيص الأجانب

تواصل «الوطن»، تقديم خدمة نشر عناوين مكاتب العمل المحدثة في 2023 بالمحافظات، واليوم، ننشر عناوين مكاتب العمل بمحافظة سوهاج وأرقام التليفونات الخاصة بها، وعددها 15 مكتب عمل، متعددة الأنشطة وعادية، للتسهيل على القراء والمواطنين الراغبين في إنهاء إجراءت توظيفهم، أو الذين يبحثون عن وظائف بهذه المكاتب.

مكاتب العمل والتشغيل عام 2023

كانت وزارة القوى العاملة، أعلنت العناوين المُحدّثة لمكاتب العمل والتشغيل خلال العام 2023 بجميع المحافظات بأنحاء الجمهورية وأرقام التليفونات الأرضية والداخلية بها.

وقالت الوزارة، إن مكاتب العمل بالمحافظات، منوط بها استخراج نموذج التشغيل وهو المعروف بـ«كعب العمل»، للراغبين في الالتحاق بالوظائف بالقطاعين العام والخاص، وكذلك الإعلان عن الوظائف في الجهات والمؤسسات بالقطاع الخاص والتي تخطرها بها وزارة القوى العاملة.

«الوطن» تستعرض فيما يلي مكاتب العمل المحدثة في 2023 في محافظة سوهاج، وهي:

- مكتب عمل استخراج تراخيص الأجانب، عنوانه: طريق «سوهاج أسيوط»- مبنى مديرية القوى العاملة، ت: 2308814

- مكتب عمل طما «متعدد ويشمل تشغيل مطور»، عنوانه: شارع ساحل طما ت: 4790353

- حي الكوثر، عنوانه، سوهاج، حي الكوثر، ت: 2280195

- طهطا (متعدد الأنشطة) -عنوانه: شارع المستشفى -ت: 4778509

- المراغة- عنوانه: شارع أسيوط- ت: 2530478

- جهينة-عنوانه: ش الجمهورية، ت: 4700251

- المنشأة- عنوانه: شارع جنينة صابر-ت: 2400458

- جرجـا -عنوانه: شارع غرب السكة الحديد - جرجا-ت: 2676658

- البلينا شارع الشهيد محمد الأمير- ت: 4800401

- دار السـلام: شارع السوق القديم، ت: 4850303

- أخميم: شارع أبو بكر العجمي، ت: 2580073

- سـاقلتة: شارع الثورة، ت: 2510325

- شرق سوهاج ذو نشاطين (تفتيش وعلاقات): شارع قبلي النادي، ت: 2322257

- غرب سوهاج: حى العمري- حى غرب مدينة سوهاج- ت: 2351993

- سوهاج (تشغيل مطور): ديوان المديرية، ت: 2308752