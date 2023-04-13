ننشر أسماء 3 وفيات و16 مصابا في حادث الطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط

حصلت «الوطن» على أسماء 3 وفيات من أصل أربعة، و16 مصابا في حادث تصادم سيارتين ميكروباص، وقع على الطريق الصحراوي الشرقي القديم دائرة مركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

أسماء 3 وفيات

وتسبب حادث التصادم في وفاة كل من مارينا إبراهيم فرج 20 عاما، وزوزو لمعي بشري 55 عاما، وعلي محمد صديق 37 عاما، ومجهولة البيانات أنثى جثة.

أسماء المصابين

كما أصيب كل من: إسلام عبدالناصر سليم 30 عاما مقيم الساحل أسيوط وحسن محمد حسان، 37 عاما، مقيم ساحل سليم، محمد محمود علي 70 عاما، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وشخص مجهول الاسم والهوية 50 عاما، غيبوبة تامة، أحمد فتحي كامل، 35 عاما مصاب ببتر الذراع الأيسر والقدم اليمنى، وأبو بكر قطب محمد 45 عاما، اشتباه كسر بالقدم اليمنى والذراع الأيمن، مريم شنودة خلف لطيف، 20 عاما، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر.

كما أصيبت نوال أحمد محمد، 38 عاما، اشتباه كسر بالفك، وأحمد جمال محمد، 10 سنوات، مصطفى جمال محمد، 8 سنوات، إسلام ناصر فتحي، 31 عاما، جرح بالرأس 6 سم، عصام حسين أحمد، 27 عاما، محاسن عطية أحمد، 55 عاما، اشتباه كسر بقاع الجمجمة، محمود عبد الوهاب محمود، 21 عاما، حامد علي أحمد إبراهيم، 63 عاما مقيم بالقاهرة، غيبوبة تامة، وفتحي تامر ناشد اشتباه نزيف داخلي بالبطن.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات أسيوط لتلقي العلاج، والتحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة.