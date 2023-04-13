ناقد فني يشيد بالحلقة 6 من مسلسل تحت الوصاية: نموذجية في كل شيء

أشاد الناقد الفني محمود عبدالشكور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالحلقة 6 من مسلسل تحت الوصاية، بطولة الفنانة منى زكي.

وكتب محمود عبد الشكور: «الحلقة 6 من تحت الوصاية نموذجية في كل شيء، كتابة وإخراجا ومونتاجا وموسيقى وأداء.. بناء الحلقات حتى الآن مثل وتر مشدود، بعد الدخول مباشرة منذ الحلقة الأولى إلى ذروة الصراع، بهروب حنان مع طفليها، وسرقة مركب زوجها ووصول المركب إلى دمياط، ثم تكثيف واختزال أصل المشكلة إلى فلاشات ما قبل العناوين في كل حلقة، على أن يتم تقديم الشخصيات عبر الصراع، وهي الطريقة الأفضل في كتابة الدراما، لكنها الأصعب، وتتطلب حرفة عالية.. لو رسمنا خطا بيانيا للصراع، لوجدنا خط صالح وحنان هو الأساس، وكل الخطوط والتفاصيل تتفرع منه، ثم تعود لتصب فيه وتزيده قوة».

وأضاف عبدالشكور: «هذا سبب ذلك التوتر المشدود طوال الحلقات الماضية، والتوتر والإيقاع كله يولدان على الورق، أولا أعتقد أن جزءا أساسيا من هذا البناء المحكم، يرجع إلى براعة شيرين وخالد دياب، وعملهما على 15 حلقة فقط، تخيلوا لو كان أمامهما 30 حلقة، لكانت البداية من مولد حنان وطفولتها، وقصة حبها وزواجها، وإنجاب كل طفل.. إلخ، ثم يبدأ الصراع المحوري وسرقة المركب في الحلقة 15 مثلا».

وتابع: «بالمناسبة.. من أفضل تفاصيل منى زكي مشيتها التي تليق بها، وباضطراب حياتها وبعمرها وبشخصيتها الجادة والحازمة والقوية، إنها لا تسير بشكل عادي، لكنها تندفع وتنحدر انحدارا، وكأنها تعافر وتصارع الطريق نفسه، مثلما تصارع ظروفها البائسة، أحيانا تتوهم أنها قد تسقط، لكنها سرعان ما تعدل نفسها، مثل سفينة تبحر وسط رياح وأمواج عاتية، الصعوبة أن يتم ذلك تلقائيا وبحركة طبيعية، مع أنه مصنوع بالتأكيد، وتم التدريب عليه».

وواصل قائلا: «كثير من الممثلين والممثلات لا يأخذون بالهم من أن مشية الشخصية عنصر هام من تفاصيلها، وهي جزء أساسي من استخدام جسد الممثل، تحكي نيللي كريم أنها بذلت جهدا كبيرا في التخلص من مشية راقصة الباليه مفرودة الظهر، لكي تمشي كست بيت مهمومة وبدينة نسبيا في مسلسل بنت اسمها ذات، ويحكي محمود حميدة أن أول لقطة له في فيلم فارس المدينة، كانت النزول من سلم، لقطة بسيطة جدا، لكنه سأل خان قبل التصوير: أي نوع من النزول على السلم ستقوم به الشخصية؟، يقصد هل المطلوب النزول بثقة أو بعدم مبالاة أم بتوتر أم بيأس؟.. فأعجب به خان ملك التفاصيل، ومنذ تلك اللحظة تأكد لديه أنه أمام ممثل مختلف.

واختتم عبد الشكور: «أتمنى أن يستمر مسلسل تحت الوصاية على نفس هذا المستوى الرفيع، بقيادة المخرج محمد شاكر خضير مايسترو العمل، كل التحية والتقدير له ولفريقه كله حتى الآن».