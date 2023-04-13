القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023

القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي واحدة من الأمور التي تهم العديد من الجماهير، وذلك لما حققه العمل من نجاحات ملحوظة بالتزامن مع عرض أولى حلقاته، وتسليطه الضوء على قضايا مهمة تمس المجتمع والمرأة بشكل خاص، وهو ما تفاعل معه المتابعون بقوة خاصة مع أبطاله والإشادة بإتقان الفنانة منى زكي، لدور الأم البسيطة التي تحاول توفير قوت أبنائها من خلال امتهان الصيد في البحر، والتحرر من وصاية حماها لأولادها الصغار بعد وفاة زوجها.

القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية

وللتعرف على القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية، يمكن متابعة العمل المكون من 15 حلقة فقط ويجري عرضه بالنصف الثاني من شهر رمضان، على قناتي «DMc» و«DMC دراما»، وعلى منصة «watch it».

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية

وتعرض أحداث مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي، على قناة «DMC» الساعة 7:45 مساءً، فيما تعاد للمرة الأولى على القناة ذاتها الساعة 12:45 صباحًا، و2:15 مساءً، وتعاد على قناة «DMC دراما» الساعة 10:45 مساءً.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصایة

ومع الاهتمام بالتعرف على القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية، يأتي تردد تلك القنوات كالتالي:

تردد قناة «DMc»

القمر الصناعي: نايل سات

التردد (12091).

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

• تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

أحداث مسلسل تحت الوصاية

وتدور أحداث مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي يناقش العديد من قضايا الأسرة والمرأة، وذلك حول أرملة تدعى «حنان» تعاني من حكم وصاية جد أولادها ووالد زوجها عليهم، وتحاول مطالبته بالتنازل عن الوصاية لها، لكنها تلقى رفضًا قاطعًا منه، ومن ثم تقرر الانتقال بأولادها من الإسكندرية إلى دمياط لمحاولة الاعتماد على ذاتها في توفير قوت عيش أطفالها.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين، من بينهم، منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، وإخراج محمد شاكر خضير.