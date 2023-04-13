أحداث مشوقة تزداد تفاصيلها يومًا بعد يوم تجعل المشاهدين في حالة اهتمام دائم بالتعرف على مواعيد مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي رمضان 2023، وذلك لما يقدمه العمل من قضايا مهمة تخص قانون الأسرة والمرأة، من خلال أرملة تدعى «حنان»، تضطر إلى الانتقال من بلدتها الإسكندرية لدمياط، للتخلص من وصاية حماها على أولادها، ومن ثم تبحث عما يوفر الرزق لهم.

مواعيد مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي رمضان 2023

مواعيد مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي رمضان 2023، هي: على قناة «DMC»، الساعة 7:45 مساءً، ويعاد للمرة الثانية الساعة 12:45 صباحًا، و2:15 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساء، يعرض على «DMC دراما».

أحداث مسلسل تحت الوصاية

يضم مسلسل تحت الوصاية العديد من الأحداث الشائكة التي تسلط الضوء على قانون الوصاية، وتأثيره على مصير منى زكي «حنان»، الأرملة التي تجد نفسها تعيش «تحت رحمة» حماها كونه واصيًا على أموال طفليها.

ومن ثم تبدأ الخلافات بين «حنان» وحماها جميل برسوم «عطية»، لتقرر ترك الإسكندرية واصطحاب أولادها والسفر إلى دمياط، ومن ثم سرقة مركب الصيد الخاصة بزوجها من أجل العمل عليها وامتهان الصيد للمرة الأولى، حتى تتمكن من توفير رزق أولادها دون الحاجة لسلطة حماها وجد أبنائها.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

يشارك في بطولة مسلسل تحت الوصاية نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، منى زكي، رشدي الشامي، دياب، أحمد خالد صالح، حمدي هيكل، ثراء جبيل، نهى عابدين، مها نصار، خالد كمال، ومن تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.