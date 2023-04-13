أسعار مستلزمات كعك العيد في معارض أهلا رمضان بالشرقية.. تبدأ من 17 جنيها

يرغب المواطنون في الوقت الحالي، في البحث عن أسعار السمن والزيت سواء السمن النباتي أو الحيواني وكذلك الدقيق اللازم لصناعة الكعك والبسكويت خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك 2023، لذا تبحث السيدات عن أقل الأسعار للمنتجات اللازمة لصناعة الكعك والبسكويت، لذا نستعرض أسعار مستلزمات الكعك والبسكويت في معارض أهلًا رمضان بالشرقية.

وتستعرض «الوطن»، أسعار مستلزمات الكعك والبسكويت لعيد الفطر 2023 بمعارض أهلا رمضان بالشرقية، إذ تحتاج إليه السيدات والأشخاص الذين يودون صناعة الكعك بمنازلهم أو صناعته بالمخابز والأفران.

أوضح محمد رمضان، بائع بأحد معارض أهلا رمضان بالشرقية، أسعار الزيت والسمن كالتالي:

- سعر عبوة زيت زنة 600 ملي 34 جنيهًا.

- سعر عبوة زيت 700 ملي 43 جنيهًا.

- سعر عبوة زيت 800 ملي سعر 50 جنيهًا.

- سعر عبوة زيت زنة لتر 62 جنيهًا.

- سعر عبوة زيت زنة 3 لتر 188 جنيهًا.

- سعر عبوة زيت زنة 5 لتر 319 جنيهًا.

- سعر كيلو سمن نباتي سايب 73 جنيهًا.

أسعار الدقيق في معارض أهلا رمضان

- سعر كيلو دقيق سايب 17 جنيهًا.

- سعر كيلو دقيق مغلف 18.5 جنيه.

سعر الزبدة الفلاحي

يتراوح سعر كيلو الزبدة الفلاحي الصفراء البقري والجاموسي بين 150 و180 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يتم عرض أسعار أقل نسبيًا داخل معارض أهلًا رمضان للزبدة الفلاحي، حال طرحها بالمنافذ.

وقال هاني السيد يعمل برقابة التموين، إن المديرية تتابع الرقابة على الأسعار باستمرار لإلزام البائعين والتجار بالأسعار المخفضة تخفيفًا عن كاهل المواطنين وقدرتهم على شراء مستلزمات كحك العيد.