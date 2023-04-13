مسلسل ضرب نار الحلقة 21.. ياسمين عبدالعزيز تدخل في «خناقة» جديدة

أحداث متسارعة شهدها مسلسل ضرب نار الحلقة 21 على قناة ON، لا سيما المشادة الكلامية الجديدة بين «مهرة»، التي تقوم بدورها ياسمين عبدالعزيز، وشقيقها «طارق»، بعد أن ضبطته متلبسا للمرة الثانية بمحاولة سرقتها لتوفير احتياجاته من المواد المخدرة التي أدمنها.

مسلسل ضرب نار الحلقة 21

مسلسل ضرب نار في الحلقة 21 شهد أيضا تعرض «مهرة» لمزيد من الضغوط، مع محاولات «صفاء» لإقناع شقيقها «زيدان» الذي يقوم بدوره الفنان ماجد المصري، بإبعادها عن إدارة أعماله، خاصة مع اقتناعه بكلامها عن زوجته.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 21 على ON وON دراما

مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز يعرض على قناة ON في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيعاد في تمام الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، والقناة تُبث على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

فريق عمل مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وماجد المصري وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.