مسلسل ضرب نار.. ياسمين عبد العزيز تتشاجر مع شقيقها بسبب الهيروين

شهد مسلسل ضرب نار في الحلقة 20 بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي المعروض عبر فضائية ON الكثير من الأحداث الجديدة التي جذبت المشاهدين.

مشاجرة بين مهرة وشقيقها

وضمن أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 20، وقعت مشاجرة وقعت بين مهرة وشقيقها بسبب سرقته لها لأجل الحصول على الهيروين.

وكشف شقيقها لها عن إدمانه للمخدرات والهيروين، وتشاجرا الثنائي حتى ضربها بشدة وسقوطها على الأرض.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 17 على ON وON دراما

موعد عرض مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي على قناة ON في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيعاد في تمام الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، والقناة تُبث على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وماجد المصري وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.