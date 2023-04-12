مسلسل ضرب نار.. طارق يسرق مجوهرات مهرة بسبب إدمان المخدرات

تطورت الأحداث بمسلسل ضرب نار في الحلقة 20 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، الذي يعرض على قناة ON.

مسلسل ضرب نار الحلقة 20

ورصد مسلسل ضرب نار الحلقة 20، سرقة طارق لمجوهرات مهرة، وعندما واجهته بذلك أخبرها بأنه سيفعل ذلك مرة أخرى من أجل الكيف، لتكتشف مهرة إدمانه للمخدرات.

وبعدها نشبت «خناقة» بينهما ليقوم بإبعادها عن طريقه وتقع على الأرض وسط بكائها وصدمتها، ويعتذر لها ثم يخبرها بأنه سيفعل ذلك في كل مرة يحتاج فيها إلى «الكيف».

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار على ON وON دراما

يعرض مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي اليوم على قناة ON في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، والقناة تُبث على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وماجد المصري وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري.