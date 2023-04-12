مسلسل ضرب نار.. خلاف بين ياسمين عبد العزيز و«زيدان» بسبب الحمل

شهد مسلسل ضرب نار، الحلقة 20 بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي المعروض عبر فضائية ON، الكثير من الأحداث المثيرة.

خلاف بين زيدان ومهرة

وخلال مسلسل ضرب نار في الحلقة 20، وقع خلافا بين زيدان ومهرة والسبب الحمل، واكتشف زيدان أن مهرة تستعين بـ «حبوب منع الحمل» لعدم رغبتها في إنجاب طفل آخر بعد شعورها بعدم الآمان.

مواعيد مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي اليوم على قناة ON في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيعاد في تمام الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، والقناة تُبث على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وماجد المصري وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.