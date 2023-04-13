مسلسل سره الباتع الحلقة 22.. ظهور بيومي فؤاد ضيف شرف

تضمن مسلسل سره الباتع الحلقة 22، ظهور الفنان بيومي فؤاد ضيف شرف في عدد من المشاهد الخاصة بالعمل، في الحقبة الزمنية الخاصة بالحملة الفرنسية.

وشهد مسلسل سره الباتع الحلقة 22، ظهور الشيخ حسن طوبار الذي يجسد شخصيته الفنان بيومي فؤاد، وهو ذاهب الى حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، وأخبره أنه يختبئ في أرضه وأنه أتى لمساعدته.

مسلسل سره الباتع الحلقة 22

وبالفعل قابله حامد بالأحضان، وأخبره طوبار بأن الجميع معه ويريدون مساعدته وأنه سيساعده في الاختباء في مكان آمن للغاية ولكن خارج القرية، لكن رفض حامد وأخبره أنه لن يختبئ ولن يخرج من القرية.

أبطال مسلسل سره الباتع

يذكر أن مسلسل سره الباتع مأخوذ من رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، ويقدمه المخرج خالد يوسف بالتعاون مع كوكبة كبيرة من الفنانين، منهم خالد الصاوي وأحمد عبد العزيز ومفيد عاشور وحنان مطاوع وأحمد السعدني وحسين فهمي وأحمد فهمي وريم مصطفي ومحمود قابيل .