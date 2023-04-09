موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on drama اليوم

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on drama رمضان 2023 يشغل محركات بحث كثير من محبي ومتابعي المسلسل، الذي يعرض على شاشة قنوات أون ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية المميزة التي تقدمها القناة، ليستطيع الجمهور متابعة حلقة المسلسل إذ فاتهم العرض الأول لها.

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on drama

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on drama يأتي الساعة 3:15 مساء، والساعة 9:15 صباحا إعادة ثانية، ويمكن متابعة قناة on drama عبر التردد الآتي عبرالتردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

وتصاعدت أحداث مسلسل سره الباتع بعد مقتل الشيخ سليم والد صافية الذي لعب دوره الفنان خالد الصاوي على يد الجنرال الفرنسي، ووضع حامد وأهالي القرية خطة للانتقام من الجنرال، وبالفعل نجحوا في ذلك، ويعرض موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on drama.

مسلسل سره الباتع

ومسلسل سره الباتع عودة للدراما التاريخية من جديد تقدمها الشركة المتحدة، ولقي المسلسل إعجاب الكثير من المتابعين والمحبين للأعمال التاريخية منذ بداية عرضه في رمضان 2023.