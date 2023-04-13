مسلسل سره الباتع الحلقة 22 .. حنان مطاوع تقتل الجنرال من أجل حامد

مسلسل سره الباتع الحلقة 22 حصد إعجاب كثير من محبي ومتابعيه، إذ شهدت تطورات كثيرة بين صافية التي تمثل دورها حنان مطاوع، وحامد الذي يجسده أحمد السعدني، ويعتبر المسلسل عودة للدرما التاريخية، التي فقدناها.

مسلسل سره الباتع الحلقة 22

وقتلت صافية خلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 22 الجنرال الفرنسي بيلو دفاعا عن حبيبها حامد، لأن الأخير كان ينوي الغدر به، بعد طلبه أن يذهب إلى الحمام، ليحاول الغدر بالسلطان حامد، ويضربه على رأسه، لكن تأتي صافية مسرعة، وتنهي حياة الجنرال بيلو دفاعا عن حامد.

وظهر خلال مسلسل سره الباتع الحلقة 22 وصول سليمان ابن الشيخ حسن طوبار «بيومي فؤاد» إلى صافية أبو ناجي في القرية، ومساعدتهم على الوصول إلى مخبأ حامد وأصدقاءه، ويجلس الشيخ يحيي معهم يتحدث عن حسن طوبار.

مسلسل سره الباتع

تدور أحداث مسلسل سره الباتع في حقبتين من الزمن، مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، ويعرض على شاشة قنوات أون.