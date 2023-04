موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on رمضان 2023 يشغل محركات بحث كثير من محبي ومتابعي مسلسل سره الباتع، الذي يعرض على شاشة قنوات on خلال رمضان 2033، وهو مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، ويعتبر عودة للأعمال التاريخية التي افتقدتها الشاشة المصرية خلال الفترة الماضية.

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on رمضان 2023 يأتي الساعة في الساعة 6:15 صباحًا، وإعادة أخرى 11:15 مساءً، بينما يمكن متابعة العرض الأول للحلقة على قناة on الساعة 7.30 مساءً، ويمكن متابعة قناة on عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

أحداث من سره الباتع

وموعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on رمضان 2023 يكشف عن الأحداث التي وصل إليها المسلسل بعد خطف حامد الذي يمثل دوره الفنان أحمد السعدني ومجوعة شباب من القرية الجنرال الفرنسي بيلو من القلعة، وأخذه إلى صافية حتى تأخذ ثأر والدها.