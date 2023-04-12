مسلسل سره الباتع الحلقة 22.. ظهور بيومي فؤاد بشخصية حسن طوبار

انطلقت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 22 عبر شاشة قناة on drama، والتي شهدت كثيرًا من التطورات والأحداث على مستوى الحقبة الفرنسية من خلال شخصية حامد الذي يجسدها الفنان أحمد السعدني.

مسلسل سره الباتع الحلقة 22

وتضمن مسلسل سره الباتع الحلقة 22، ذهاب ناجى الذي يجسد شخصيته الفنان ميدو عادل إلى حامد ليخبره أنه هناك رجال قادمون إلى مقر المقاومة وحاولوا الاختباء، ولكنهم تفاجأوا بشخص ينادى على حامد ويطلب منه الخروج وأخبره أن الأرض التى يختبئ بها هي أرضه، وأنه هو حسن طوبار ويجسد شخصيته الفنان بيومي فؤاد.

وخرج حامد إلى حسن طوبار واحتضنه وأخبر الأخير الأول بأنه جاء لمساعدته، وأن لا يخاف وأنه ليس هو الوحيد الذي يريد أن يساعده ولكن كل القرى المجاورة تريد مساعدته وأكد له بأن هذه الأرض لن تحميهم من الفرنسيين وأنه سيساعده في الاختباء في مكان آخر أكثر أمانا.

وعلى الجانب الآخر، يواصل ابن الشيخ شهاب والذي يجسد شخصيته الفنان مصطفي درويش البحث عن رجل يتشبه بحامد من خلال دق الوشم وقطع أحد أصابعه، وذلك يساعد في إلقاء القبض على حامد ويسلمه للفرنسيين لكى يتمكن والده من الحصول على منصب شيخ البلد.