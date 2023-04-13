هل صلاة الجمعة واجبة حال أداء صلاة العيد؟.. الإفتاء تجيب

يتساءل الناس عن هل صلاة الجمعة واجبة حال أداء صلاة العيد؟ إذ يحل علينا عيد الفطر المبارك بعد أيام، ونودع شهر رمضان الفضيل، ونستعد جميعا لأجواء العيد، التي تدخل علينا البهجة والسرور بما لها من روحانيات نشعر في كل مكان، سواء في صلاة العيد، أو بهجة الأطفال في الشوارع أو التجمعات العائلية والزيارات، ويصادف العيد هذا العام يوم الجمعة.

هل صلاة الجمعة واجبة حال أداء صلاة العيد؟

قالت دارالإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، في إجابة سؤال هل صلاة الجمعة واجبة حال أداء صلاة العيد؟ : إن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم انطبقت عليه الشروط، لذلك إذا وافق أول أيام عيد الفطر يوم الجمعة، فيجب إقامة صلاة الجمعة ولا تسقط بصلاة العيد، لأن صلاة الجمعة فرض عين، بينما صلاة العيد سنة مؤكدة.

وأوضحت الإفتاء في حديثها حول هل صلاة الجمعة واجبة حال أداء صلاة العيد؟ أن السنة لا تسقط الفريضة ولا تجزء عنها، وذلك استشهادا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} الجمعة/9.

هل أدى النبى صلاة العيد يوم الجمعة؟

وعن هل صلاة الجمعة واجبة حال أداء صلاة العيد؟.. أشارت الإفتاء إلى موقف حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قائلة: وافق يوم العيد يوم الجمعة في عهد النبي الكريم، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة الصلاتين «العيد والجمعة»، وخطب الخطبتين، ولم يترك لا الجمعة ولا العيد، موضحة أن ذلك أمرا مشهورا في كتب السنة والحديث، وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.