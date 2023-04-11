صلاة العيد الساعة كام في سوهاج.. اعرف موعدها

صلاة العيد الساعة كام في سوهاج، يشغل الآلاف من المواطنين والأهالي نظرا لاقتراب عيد الفطر المبارك عقب انتهاء شهر رمضان الجاري، والتي ستنطلق بعد شروق شمس أول يوم العيد بـ20 دقيقة وفق التوقيت المحلي وإمساكية هيئة المساحة المصرية، لتبدأ الصلاة وسط فرحة المواطنين.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في سوهاج، تستعرضه «الوطن» في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة، ووفقا لتوقيت المحلي لمدينة سوهاج ومدن المحافظة حيث يتجمع الأهالي والمواطنين لأداء الصلاة في الساحات الكبرى والمساجد ولتبدأ مراسم الاحتفال بالعيد.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في سوهاج

ومع اقتراب عيد الفطر تكثر الاستفسارات الخاصة بـ صلاة العيد الساعة كام في سوهاج، وتشير الجهات المختصة والحسابات الفلكية إلى أنها ستكون الساعة 05:48 صباحًا وتقام الصلاة عقب الانتهاء من تكبيرات العيد.

ضوابط صلاة العيد 2023 في سوهاج

وتزامنا مع الاستفسارات الخاصة بصلاة العيد الساعة كام 2023 في سوهاج، أعلنت مديرية أوقاف سوهاج استعداد المساجد الكبرى وساحات المساجد لاستقبال المصلين وحددت عدة شروط وضوابط لصلاة العيد في المساجد المختلفة بسوهاج.

فيما أعلنت محافظة سوهاج حالة الطوارئ لإستقبال العيد من خلال تدشين غرف طوارئ وعمليات تعمل على مدار 24 ساعة، خلال أيام الإحتفال بالعيد لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ وتكثيف حملات النظافة خلال فترة الإحتفال بالعيد حفاظا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والحدائق.