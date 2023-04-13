أنطونوف: واشنطن لم تصدر إذنا بوصول طائرة لافروف الخاصة إلى نيويورك

قال السفير الروسي لدى «واشنطن»، أناتولي أنطونوف، إن الولايات المتحدة لم تصدر بعد إذنا بوصول طائرة وزير الخارجية سيرجي لافروف الخاصة، إلى نيويورك، للمشاركة في فعاليات منظمة الأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

الولايات المتحدة لم تمنح تأشيرات الدخول لوفد روسيا

أضاف أنطونوف، أن واشنطن لم تمنح تأشيرات الدخول للوفد الروسي، ودعا السفير الروسي، السلطات الأمريكية إلى إصدار المستندات اللازمة دون تأخير، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وحث أنطونوف، الولايات المتحدة على إصدار التأشيرات على الفور للوفد الروسي، وللصحفيين، مشيرا إلى أن عدم إصدار التأشيرات انتهاكًا لالتزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر المنظمة الأممية.

وتمكنت مقاتلة روسية «سو 27»، من تحديد هدف جوي اقترب من حدود بلادها، في 12 أبريل الجاري فوق بحر البلطيق، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.

وأشارت وكالة أنباء «تاس» الروسية، إلى أن طاقم «سو 27» حدد الهدف على أنه طائرة دورية من طراز «آر 3 سي أوريون» التابعة للبحرية الألمانية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.