مصرع شخص وإصابة 3 أشقاء في حادث تصادم بالمنوفية

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين، في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين وسيارة على طريق زنارة تلا بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسماء المصابين في حادث تصادم بمركز تلا

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز تلا، تبين أن المتوفى يدعى إبراهيم عبدالعزيز مقيم بقويسنا، يبلغ من العمر 55 عاما، وإصابة ثلاثة أشقاء، وهم عبدالجواد حافظ، وعماد حافظ، وعبدالعزيز حافظ، جميعهم مقيمين بقرية كفر قرشوم بتلا، وجرى نقلهم إلى مستشفى تلا المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بالحادث

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بين سيارة وموتسيكل، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.