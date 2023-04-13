كوريا الجنوبية تسجل 11 ألفا و596 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، 11 ألفا و596 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 15 وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا إلى 30 مليون و956 ألف و26 حالة.

وقالت «مكافحة الأمراض»، إن كوريا الجنوبية سجلت 5 وفيات بفيروس كوورنا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 34 ألف و361 حالة وفاة.