حالة الطقس اليوم في السويس.. انخفاض في الحرارة والرطوبة تسجل 38%

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة، اليوم، في السويس، مع تكون سحب كثيفة ومتوسطة.

قراءات طقس السويس اليوم

سجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد، قراءات درجات الحرارة في طقس السويس، اليوم، إذ سجّلت درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية، وتوقع خبراء الأرصاد عدم سقوط أمطار، فيما بلغت سجلت نسبة الرطوبة 38% وسرعة الرياح 30 كيلومترا/ساعة.

محافظة السويس ترفع حالة الطوارئ

وأكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، ضرورة جهازية مختلف الأجهزة لأي طارئ يحدث في الطقس، مشددًاعلى مواصلة تطهير البيارات الخاصة بتصريف الأمطار وخطوط الصرف، ومراجعة تواجد سيارات النافوري في الميادين بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مدن القناة.

وذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة، مشيرة إلى أنّ ارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، مع هبوب رياح شمالية غربية.