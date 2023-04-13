ملخص الحلقة 6 من مسلسل كشف مستعجل.. مصطفى خاطر يواصل التشويق

يواصل اليوم الأربعاء أبطال المسلسل الدرامي كشف مستعجل ضمن أحداث الحلقة السادسة التنقيب الجريمة الجديدة التي ارتكبها يوسف «مصطفى خاطر» والدكتور سهام أبو الرجال «محمد عبد الرحمن»، إذ تصدى يوسف لـ4 أشخاص يحملون حقيبة أموال، واستطاع تصفيتهم جميعًا بالأعيرة النارية.

أحداث الحلقة 6 من مسلسل كشف مستعجل

وتواصل أحداث الحلقة السادسة من مسلسل كشف مستعجل الحديث عن الحقيبة المفقودة التي قُتل بسببها 4 أشخاص، والتي لم يحضرها «سهام» كونه نسيها في تاكسي استقله عقب تعطل السيارة خاصتهم.

قصة مسلسل كشف مستعجل

ويعد مسلسل كشف مستعجل أحد الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، مليئًا بالإثارة والتشويق يناقش الجريمة بطريقة كوميدية.

ولاقت قصة مسلسل كشف مستعجل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد.

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كمل من مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل يعرض على قناة DMC، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- مسلسل كشف مستعجل يعاد على DMC دراما في تمام الساعة 8.30 صباحا.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل يوميا على الحياة

- مسلسل كشف مستعجل يعرض على قناة الحياة، في تمام الساعة 9:30 مساء.

- مسلسل كشف مستعجل، يعاد عرضه على قناة الحياة مسلسلات.

كما يعرض على شاشة الحياة أيضا في تمام الساعة 4.30 صباحًا، و في تمام الساعة 1.30 ظهرًا.

تردد قنوات DMC لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

عرض كشف مستعجل يوميًا عبر قنوات DMC، الساعة 11.30 مساءً.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

تردد قنوات الحياة لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

ويعرض مسلسل كشف مستعجل يوميًا عبر شبكة قنوت الحياة، في تمام الساعة 9.30 مساءً.

- التردد 12207.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.