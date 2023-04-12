موعد إعادة مسلسل كشف مستعجل على قنوات الحياة وdmc 

تستمر أحداث مسلسل كشف مستعجل، في ظل مطاردة مودي الجزار وعصابته ليوسف، خاصة بعد ضياع الحقيبة التي ترتب عليها قتل 4 أشخاص، كما ساوم الجزاز يوسف من أجل الحصول على الحقيبة، خاصة بعدما أخفاها يوسف، وهو ما يثير غضب الجزار، لذا سعى الأخير وعصابته بمطاردة يوسف ومراقبته حتى وصلوا إلى علاقته بعلياء خطيبته، ومن هنا قرروا تهديد يوسف بحياة علياء خطيبته، مقابل أن يحضر يوسف حقيبة النقود، وذلك ضمن الأحداث اليومية في مسلسل كشف مستعجل.

موعد إعادة الحلقة الـ5 من مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل يعرض ويعاد 6 مرات يوميًا عبر 4 قنوات، وهي: dmc، وقناة dmc دراما، وقناة الحياة، وقناة الحياة مسلسلات، وذلك في 6 توقيتات مختلفة، إذ يستطيع محبي المسلسل، في متابعته يوميًا وفقًا للموعد الذي يتلائم معه.

- يعرض يوميا على شاشة dmc دراما في تمام الساعة 8.30 صباحًا.

- يغرض يوميًا على قناة الحياة الساعة 4.30 صباحًا، و1.30 ظهرًا.

موعيد عرض الحلقة الـ6 من مسلسل كشف مستعجل

- يعرض على قناة DMC، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- يعرض على قناة الحياة، في تمام الساعة 9:30 مساء.

مسلسل كشف مستعجل

المسلسل تدور أحداثه سريعا في 15 حلقة فقط، بطولة ميمي جمال وهنادي مهنا ومصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وهو من تأليف وسيناريو وحوار إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.