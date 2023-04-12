الحلقة 6 من مسلسل كشف مستعجل.. «الجزار» يهدد يوسف بقتل خطيبته

مازال يوسف «الفنان مصطفى خاطر»، يعاني من حالة ارتباك وتوتر، بعد التهديد المباشر الذي تلقاه من «الجزار» بقتل خطيبته علياء «هنادي مهنا»، شقيقة الدكتور سهام عز الرجال «الفنان محمد عبدالرحمن»، وذلك ضمن أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل كشف مستعجل.

ويسعى يوسف للوصول إلى شنطة النقود وتسليمها للجزار للانتهاء من تهديده، ويبدأ في وضع خطة محكمة بمساعدة الدكتور سهام للقضاء على الجزار.

فى سياق آخر مازلت زوجة الدكتور سهام، تسعى لكشف حقيقة ما يحدث له، بسبب ارتباكه الشديد في الآونة الأخيرة وحالة القلق المسيطرة عليه، وتغير علاقته معها ومع بناته، وتشك في أنه بالفعل على علاقة مع امرأة أخرى، وتسعى لاكتشاف الحقيقة، ومازلت الأحداث اليومية تتسارع فى مسلسل كشف مستعجل.

مسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل في النصف الثاني من رمضان عبر قنوات «الحياة» و«dmc»، وذلك في التوقيتات التالية:

- يعرض مسلسل كشف مستعجل على شاشة قناة «الحياة» في تمام الساعة 9.30 مساء، ويعاد 4.30 صباحا، و 1.30 ظهرا.

- بينما يعرض على شاشة قناة dmc في تمام الساعة 11.30 مساء، ويعاد في تمام الساعة 8.30 صباحا.