«الهجرة» تنظم دورة تدريبية مجانية حول «تطوير الأعمال» لشباب المحافظات

نظم المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج دورات تدريبية مجانية لشباب جميع المحافظات، خاصة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بهدف توفير البدائل الآمنة والمتاحة للشباب، في إطار خطة عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات.

معرفة طرق التوسع والتوجه لأسواق جديدة

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «تدريب تطوير الأعمال Business Development من جديد أون لاين، ابدأ اتعلم أكثر مجال مطلوب في سوق العمل، وأنت في البيت».

وأضاف المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة خلال المنشور: «مع التدريب دا هتتعلم كل الطرق اللي تخلي اي أعمال أو شركات أو مشاريع تسير بشكل أفضل وربح أكثر، بالإضافة لمعرفة طرق التوسع والتوجه لأسواق جديدة».

تنظيم التدريب خلال الفترة من 30 أبريل حتى 4 مايو

وأشار المركز المصري الألماني خلال المنشور إلى أن تدريب «تطوير الأعمال» ينظم خلال الفترة من يوم 30 أبريل حتى 4 مايو، وذلك من الساعة 6 مساء حتى 10 مساء.

جدير بالذكر أن هذا التدريب يأتي استكمالا لسلسلة الدورات التدريبية التي ينظمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بشكل مستمر، لشباب جميع المحافظات، سواء من خلال الحضور داخل قاعات المركز، أو عن طريق الحضور «أون لاين».