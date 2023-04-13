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«الهجرة» تنظم دورة تدريبية مجانية حول «تطوير الأعمال» لشباب المحافظات

كتب:

منة عبده
08:45 ص | الخميس 13 أبريل 2023
السفيرة سها جندي

السفيرة سها جندي

نظم المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج دورات تدريبية مجانية لشباب جميع المحافظات، خاصة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بهدف توفير البدائل الآمنة والمتاحة للشباب، في إطار خطة عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات.

معرفة طرق التوسع والتوجه لأسواق جديدة

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «تدريب تطوير الأعمال Business Development من جديد أون لاين، ابدأ اتعلم أكثر مجال مطلوب في سوق العمل، وأنت في البيت».

وأضاف المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة خلال المنشور: «مع التدريب دا هتتعلم كل الطرق اللي تخلي اي أعمال أو شركات أو مشاريع تسير بشكل أفضل وربح أكثر، بالإضافة لمعرفة طرق التوسع والتوجه لأسواق جديدة».

تنظيم التدريب خلال الفترة من 30 أبريل حتى 4 مايو

وأشار المركز المصري الألماني خلال المنشور إلى أن تدريب «تطوير الأعمال» ينظم خلال الفترة من يوم 30 أبريل حتى 4 مايو، وذلك من الساعة 6 مساء حتى 10 مساء.

جدير بالذكر أن هذا التدريب يأتي استكمالا لسلسلة الدورات التدريبية التي ينظمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بشكل مستمر، لشباب جميع المحافظات، سواء من خلال الحضور داخل قاعات المركز، أو عن طريق الحضور «أون لاين».       

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.