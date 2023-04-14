جلسات استشارية حول كيفية الهجرة والعمل في ألمانيا «أون لاين»

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تنظيم جلسات استشارية مجانية، حول الهجرة والعمل في ألمانيا، لشباب جميع المحافظات، خاصة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بهدف توفير البدائل الآمنة والمتاحة، في إطار خطة عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

جلسات استشارية عن خطوات كيفية الهجرة والعمل في ألمانيا

نشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «جلسات استشارية عن خطوات كيفية الهجرة والعمل في ألمانيا بكل تخصصاتها أون لاين، خلال شهر أبريل».

وأضاف المركز، أن هناك 3 جلسات استشارية متاحة لشباب جميع المحافظات، للراغبين في الهجرة والعمل في ألمانيا، تم تنظيمها خلال الأيام الأولى من الشهر الجاري.

وأشار مركز الوظائف والهجرة خلال المنشور، إلى أن هناك جلسة استشارية متخصصة للعاملين في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، يوم الأربعاء 19 أبريل الساعة 3 عصرًا «أون لاين».

جدير بالذكر، أن هذا التدريب يأتي استكمالا لسلسلة الدورات التدريبية التي ينظمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بشكل مستمر، لشباب جميع المحافظات، سواء من خلال الحضور داخل قاعات المركز، أو عن طريق الحضور «أون لاين»، وذلك بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية والتى تعرض حياة الشباب للخطر في كثير من الأحيان، للجؤهم للوسائل غير الآمنة للسفر.