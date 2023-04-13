أسعار الأسمنت اليوم 13-4-2023 في مصر.. مستقر في الأسواق

استقرت أسعار الأسمنت اليوم 13-4-2023 في مصر، وسجلت الشركة العربية للأسمنت المسلح 1963 جنيهًا للطن، حسب متوسط السعر، والنصر بـ1940 جنيهًا، وأسمنت شركة صناعات مواد البناء 1875 جنيهًا، ومصر للأسمنت المنيا 1890 جنيهًا، والمعلم 1860 جنيهًا.

وبالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم 13-4-2023 في مصر، سجلت شركة أسمنت وادي النيل 1860 جنيهًا، ولافارج للأسمنت سعر 1960 جنيهًا، وأسمنت سيناء 1873 جنيهًا للطن.

ﺳﻌر اﻷﺳﻣﻧت اﻟﯾوم ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك

وعن ﺳﻌر اﻷﺳﻣﻧت اﻟﯾوم ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك، يشهد استقرارا في السوق، ووصل سعره في شركة أسمنت حلوان للطن 2005 جنيهات، وشركة السويدي 2000 جنيه.

ﺳﻌر طن اﻷﺳﻣﻧت اﻟﯾوم ﻓﻲ ﻣﺻر

وسعر طن اﻷﺳﻣﻧت اﻟﯾوم ﻓﻲ ﻣﺻر، بالنسبة لشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف 1780 جنيهًا للطن، ويجب العلم أنّ هذه الأسعار ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق كما تتضمن تكلفة النقل.

طفرة بصادرات مصر لعام 2022

وقال أحمد شيرين كُريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، لـ«الوطن»، إنّ صادرات مصر لعام 2022 شهدت طفرة كبيرة بنسبة تراوحت بين 15 و20% عن السنة الماضية.