شعبة مواد البناء: استقرار أسعار الأسمنت في الأسواق بسبب قلة الطلب

قال أحمد شرين رئيس شعبة الأسمنت، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأسمنت يشهد الفترة الراهنة هدوءا ملحوظا، فيما يخص بالأسعار وقد يكون السبب في استقرار الأسعار في الأسواق المصرية قلة طلب المواطنين على الشراء.

استقرار أسعار الأسمنت الفترة المقبلة

وأضاف شرين أن قد يستمر استقرار أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية حتى نهاية شهر أبريل الجاري حيث تختلف الأسعار وفقا لكل شركة.

أسعار الأسمنت

وأوضح رئيس شعبة الأسمنت، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية أن يبلغ سعر أسمنت المسلح 1963 جنيها وأسمنت النصر 1940 جنيها كما يبلغ سعر أسمنت التعمير 1875.

وتابع أن يسجل سعر أسمنت المنيا اليوم 1890 جنيها بينما يبلغ سعر أسمنت المعلم 1860 جنيها وأسمنت وادي النيل 1860 جنيها بينما يسجل أسمنت سيناء 42.5 اليوم 1873 جنيها وأسمنت حلوان 2005 وأسمنت السويدي 2000 جنيها وأسمنت السهم 1780 جنيها.