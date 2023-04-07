أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق.. أقل سعر 1800 جنيه للطن

تواصل أسعار الأسمنت استقرارها، اليوم في الأسواق المصرية، ليتراوح متوسط سعر الطن بين 1800 و2020 ألف جنيه للطن الواحد.

سعر الأسمنت اليوم

وترصد الوطن، في السطور التالية، سعر الأسمنت اليوم الجمعة 7-4-2023، في الشركات المصرية، حيث سجل أسمنت الشركة العربية للأسمنت النصر سعر 1970 جنيها للطن، والمسلح 1980جنيها، ومصر للأسمنت المنيا 1900 جنيها والمعلم 1890 جنيها، وأسمنت وادي النيل 1880 جنيها، بحسب ما أعلنته شركات الأسمنت.

سعر الأسمنت اليوم.. لافارج وحلوان

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم في شركة لافارج للأسمنت المخصوص 1990 جنيها للطن، وأسمنت حلوان 2020 جنيها.

واستقر أيضًا ﺳﻌر اﻷﺳﻣﻧت اﻟﯾوم ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك، ليسجل سعر طن الأسمنت لشركة السويدي 2020 جنيه.

وتتغير أسعار اﻷﺳﻣﻧت ﻓﻲ الشركات المصرية، بحسب آليات العرض والطلب في السوق وتكون شاملة تكلفة النقل، وغير شاملة مصاريف الإكرامية والتعتيق، حسب وصف شركات الأسمنت.

أقل وأعلى سعر للأسمنت

وجاء أقل سعر لطن الأسمنت في شركة السهم مسجلًا 1800 جنيه للطن، بينما كان أعلى سعر عند 2020 جنيه للطن أسمنت السويدي.