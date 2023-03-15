غدا احتفالية بمتحف الفن الإسلامي «معا.. للحفاظ على التراث والهوية المصرية»

تنطلق فعاليات احتفالية التراث والحرف اليدوية الذي تنظمه الجمعية العربية للعلوم والثقافة والتنمية بمتحف الفن الإسلامي غدا تحت شعار «معا.. للحفاظ على التراث والهوية المصرية» برئاسة نبيل أحمد علي.

وقال نبيل أحمد في بيان صحفي، إن الجمعية قامت بتنفيذ وإخراج أكبر «ماكيت هاند ميد»، لأول مسجد بمصر «عمرو بن العاص»، وأنتجت فيلما تسجيليا وبوسترات توعية عن أهمية الحفاظ على التراث، وأيضا تصميم أكبر بانوراما تضم عدد كبير من مساجد الأزهر الشريف فضلا عن تدشين ورش عمل للحرف اليدوية والتراثية كالصناعات الخشبية والزخرفة والنسيج والصناعات المعدنية ومشغولات جلدية ونحاس وخيامية نسيج وخزف.

يأتي ذلك من خلال التعاون بين طلاب التعليم الفني والثقافة والأسر المنتجة والقوي العاملة وجهاز تشغيل شباب الخريجين للحفاظ على التراث والهوية الثقافية.

وأضاف «نبيل»، أن الاحتفالية تتم بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات من أبرزها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومتحف الفن الإسلامي، هيئة تنشيط السياحة، قطاع الفنون التشكيلية، مديرية التربية والتعليم بالقاهرة التعليم الفني.

تكريم صناع مسلسل «أرابيسك»

وتابع: «سوف يتم تكريم بعض رموز العمل العام من مجلسي النواب والشيوخ والوزارات وأسرة مسلسل «أرابيسك» وهم الفنانة سهير المرشدي والفنانة ناهد رشدي والفنانة عزة لبيب والفنانة منال عبد اللطيف والفنان رضا إدريس والكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة والراحل الشاعر سيد حجاب وهو من الأعمال الدرامية القليلة التي أبرزت اهمية دور الحرفي وجسدت التراث والحرف التراثية الأصيلة التي تعكس الهوية المصرية.