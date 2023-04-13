«الأرصاد» تعلن موعد ارتفاع الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال 72 ساعة

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تسجيل ارتفاع جديد تدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة اعتبارا من الجمعة 14 أبريل على أن يستمر الارتفاع حتى الأربعاء 19 أبريل.

ووفق الهيئة فإنّ من المتوقع بالتزامن مع موجة الارتفاع التدريجي، أن تسود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وذكرت الأرصاد، أنّ هناك نشاطًا للرياح يستمر حتى السبت المقبل 15 أبريل على مناطق من القاهرى الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.

درجات الحرارة الجمعة 14 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

درجات الحرارة السبت 15 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 19.

درجات الحرارة الأحد 16 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.