درجات الحرارة اليوم الخميس 13-4-2023.. استمرار برودة الطقس ليلا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، إذ يسود طقس بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

درجات الحرارة في القاهرة

وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة في القاهرة وحالة الطقس يسودها طقس مائل للبرودة صباحًا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أمطار تصل لـ 50%

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

كما أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتشير الأرصاد لاستمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ما ينتج عنه الشعور ببرودة الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 23 - 14

- العاصمة الإدارية 23 - 14

- أكتوبر 22 - 12

- بنها 23 - 13

- دمنهور 22 - 13

- وادي النطرون 22 - 13

- كفر الشيخ 21 - 14

- المنصورة 22 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 22 - 14

- دمياط 20- 12

- بورسعيد 20 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 22 - 12

- العريش 21 - 11

- رفح 21 - 11

- رأس سدر 22 - 12

- نخل 21 - 05

- كاترين 20 - 03

- الطور 21 - 11

- طابا 23 - 13

- شرم الشيخ 25 - 17

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 22 - 13

- مطروح 23 - 11

- السلوم 25 - 11

- سيوة 25 - 09

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 25 - 15

- سفاجا 23 - 13

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 26 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 24 - 09

- بني سويف 24 - 09

- المنيا 24 - 09

- أسيوط 24 - 08

- سوهاج 25 - 09

- قنا 26 - 10

- الأقصر 27 - 11

- أسوان 28 - 12

- الوادي الجديد 26 - 08

- أبو سمبل 27 - 12.