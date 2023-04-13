6 مدن الأكثر برودة في طقس اليوم الخميس.. و7 بقائمة الأدفأ

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية الذي يتضمن توقعات الخبراء لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، أن 6 مدن هي الأكثر برودة خلال طقس اليوم الخميس، و7 مدن الأدفأ.

كاترين تسجل 6 درجات مئوية

وفقا لدرجات الحرارة الصغرى فإن المدن الأكثر برودة خلال طقس الخميس، هي سانت كاترين درجة الحرارة الصغرى 9 درجات مئوية، والعظمى 19 درجة، ونخل 10 درجات، والعظمى 20 درجة، والعريش الصغرى 11 والعظمى 21 درجة، المنيا العظمى 21، والصغرى 11 درجة مئوية، ومرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 11 درجة مئوية.

المدن الأكثر دفئا اليوم الخميس

بحسب درجات الحرارة العظمى التي تضمنها بيان الهيئة العامة للأرصاد، فإن المدن الاكثر دفئا اليوم، شلاتين درجة الحرارة بها 26 والصغرى 18 درجة مئوية، ثم تأتي شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16 درجة، والغردقة 27 العظمى والصغرى 16 درجة، أسوان العظمى 28، والصغرى 15 درجة، وأبو سمبل العظمى 28 والصغرى 15 درجة، الوادي الجديد العظمى 27 والصغرى 14 درجة، قنا العظمى 27 والصغرى 14، مرسى علم العظمى 27، والصغرى 18 درجة، الطور العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.