مصرع ربة منزل وإصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب شخصين آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من الكيلو 157 بطريق الضبعة اتجاه القاهرة، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، وحُرر محضرًا بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى جثة ربة منزل وشخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسمـ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الضبعة بنطاق دائرة شرطة المركز، وحُرر المحضر اللازم.

وأسفر الحادث عن مصرع ربة منزل تدعى «عفاف ع. خ»، 42 سنة، مقيمة مطروح، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة العامة وحُرر محضرًا بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «عادل م .ع»، 60 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، «خميس م .خ»، 47 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جميعهم مقيمين بمحافظة مطروح.

ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون بمحافظة البحيرة، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث والوقوف على ملابسات الواقعة.