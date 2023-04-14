التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منزل شاب سقط من البلكونة بحلوان

قررت النيابة العامة، التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منزل شاب سقط من البلكونة بمنطقة حلوان، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما استعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب الوفاة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إخطارا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول شاب يبلغ من العمر 25 عاما، يعاني من كسور متفرقة من الجسم، بالإضافة إلى نزيف خارجي ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وإدعاء سقوط من علو، وبالانتقال تبين أن المتوفى يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين صحة الإصابات التي جاءت بإخطار تبيلغ الوفاة.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.