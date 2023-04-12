حبس عاطل حاول ترويج كمية كبيرة من الهيروين في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين، ذلك قبل توزيعها على المتعاطين بدائرة قسم شرطة حلوان، كما أمرت النيابة باستعجال التحريات التي تشرف عليها ضباط مباحث حلوان، وأرسال المضبوطات إلي المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عنها.

حملة أمنية

البداية البدايه عندما خرج معاون مباحث قسم شرطة حلوان، في حملة أمنية، وأثناء السير بمنطقة عرب الوالدة دائرة القسم، اشتبه في المدعو «غريب م.غ»، 31 سنة، عاطل ومقيم شارع سمر بعرب الوالدة، وبتفتيشه عثر معه على كمية كبيرة من مخدر الهيروين الخام، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبالعرض على المقدم محمد مجدي رئيس مباحث حلوان، أقر بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي متحصلات بيع تجارته الآثمة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر نيابة حلوان الجزئية لبدء التحقيقات.

عقوبة الإتجار بالمخدرات

يقول المحامي مصطفى عبدالمنعم الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، حددت عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات وجاء نصها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.