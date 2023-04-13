«الصحة» توجه تحذيرا مهما بشأن طرق تناول الرنجة والفسيخ في شم النسيم

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين بشأن «الرنجة والفسيخ»، وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، إن الرنجة والفسيخ أسماك تهدد سلامة الصحة خاصةً إذا كنت مريض كلى، حيث أن الملح الموجود بها يتراكم بالجسم ويضر الصحة.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023، لرفع التوعية بشأن العادات الغذائية الخاطئة التي يجب البعد عنها لمالها من أضرار بالغة على الصحة.

أضرار الفسيخ والرنجة

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن على المواطنين في حال تناول الفسيخ والرنجة عدم الإسراف في تناولها، مشيرة إلى أنه في حال تناول الفسيخ والرنجة لابد من تناول الخضروات والفاكهة معها حيث أنها غنية بالألياف والعمل على تناول المشروبات الساخنة وأهمها الشاي الأخضر.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: «على المواطنين البعد عن تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك والرنجة، لتركز السموم في هذه المناطق»، مطمئنة المواطنين بشأن توافر الأمصال داخل مستشفيات وزارة الصحة مجانا.

تحذير من بعض أماكن بيع الفسيخ والرنجة

وطالبت وزارة الصحة والسكان 3 فئات عدم تناول الفسيخ والرنجة «كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل»، مشيرة الى أنه حال تناول هذه الفئات للرنجة والفسيخ تتسبب في مجموعة من المضاعفات البالغة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين عند شراء الفسيخ والرنجة بالتأكد من مصدر الشراء، لافتة الى وجود أماكن تقوم ببيع الفسيخ والرنجة الفاسدة.