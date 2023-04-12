«الصحة» تحذّر من أضرار الفسيخ والرنجة.. و3 فئات ممنوعة من تناولها

حذّرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، من الإفطار على الفسيخ والرنجة والموالح، تفاديا للإصابة بالجفاف، فضلا عن تأثيرها على الكلي والإصابة بالجلطات.

أضرار الفسيخ والرنجة

وحددت وزارة الصحة والسكان، في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، 3 فئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة، وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل، موضحة أنّه حال تناول هذه الفئات للرنجة والفسيخ، قد يتعرض الشخص لبعض الأعراض والمضاعفات، وتشمل «النهجان، ومشكلات في التنفس»، وتصل في بعض الحالات إلى الإصابة بالأزمات القلبية.

3 فئات ممنوعة من تناول الرنجة والفسيخ

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّه حال حدوث مضاعفات بعد تناول الفسيخ والرنجة، يجب التواصل مع الوزارة من خلال الخطوط الساخنة لها، مشيرة إلى أهمية تناول الخضروات بعد تناول الرنجة، وشرب المشروبات الساخنة.

الطريقة الصحيحة لطهي الفسيخ والرنجة

وشددت وزارة الصحة والسكان، على تحضير الفسيخ والرنجة بطريقة صحية، محذّرة من أنّ البعض يصيد الأسماك الطافية على المياه، والتي ماتت وتعرّضت لأشعة الشمس وبدأإت الانتفاخ وخرجت منها رائحة كريهة، ويضاف إليها قليل من الملح وتُباع على أنّها فسيخ.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بتوافر مصل التسمم مجانا داخل المستشفيات، ورفع درجات الاستعداد إلى القصوى بالمستشفيات، بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات، مطالبة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ومعرفة مصدر الفسيخ والرنجة قبل الشراء للحفاظ على صحة وسلامتهم وعدم التعرض إلى أي مضاعفات أو إصابات.