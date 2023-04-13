هل تضرر تمثال رمسيس الثاني بفعل سقوط الأمطار؟.. «السياحة» تجيب

تشهد البلاد هذه الأيام موجات متتابعة من سقوط الأمطار على أنحاء متفرقة من المناطق، عبر الساعات الماضية، وتداولت بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، عن سقوط بعض الأمطار على تمثال الملك رمسيس الثاني الموجود داخل البهو العظيم في المتحف المصري الكبير، ما أثار القلق لدى البعض من تضرر المتحف والتمثال بفعل هذه الأمطار، فما حقيقة الأمر؟

الآثار توضح حقيقة تضرر تمثال رمسيس الثاني من سقوط الأمطار

وفي ردها على هذه المنشورات، قالت وزارة السياحة، إنّه لا صحة لما تردد حول وجود خطورة من سقوط هذه الأمطار سواء على المتحف أو مقتنياته بما فيها تمثال الملك رمسيس الثاني، مؤكدة أنّ التمثال لم ولن يتأثر بمياه الأمطار، وأن المتحف وجميع فراغاته في أفضل حالة من الحفظ.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ سقوط الأمطار أمر طبيعي ومتوقع ومدروس في أثناء تصميم وتنفيذ المتحف مؤكدة أنّه لا يُمثل أي خطورة على مقتنيات المتحف، وأنه ليس هناك أي داع للقلق على التمثال أو المتحف.

وضع تمثال الملك رمسيس بالبهو

وأشارت إلى أنّ مكان وضع تمثال الملك رمسيس بالبهو مُحدد في التصميم الأصلي للمتحف حيث يوضع وكأنه موجود تحت مظلة في منطقة البهو، وهي منطقة تتوسط مبني العرض المتحفي والمبنى التجاري، وهي مظللة ومغطاة بألواح من الألومنيوم المُفرغة التي تُحدث كسرًا بسيطاً لأشعة الشمس وتسمح بحركة الهواء داخل البهو اعتمادا على أساليب التهوية والإنارة الطبيعية بهدف تقليل استهلاك الطاقة وحدة درجة الحرارة في فصل الصيف، كما تم مراعاة سقوط الأمطار بعمل مسارات لتجميعها في خزان للمياه وإعادة استخدامها في الري.

تمثال الملك رمسيس الثاني كان موجودا في ميدان رمسيس من خمسينات القرن الماضي وحتى عام 2006 حين تم نقله إلى موقع المتحف، ولم يتأثر بمياه الأمطار.